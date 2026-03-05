Patrick Williams Injury: Won't go Thursday
Williams (quadriceps) has been ruled out for Thursday's game against Phoenix.
Williams appears to be moving in the right direction, as he was upgraded to doubtful before officially being ruled out ahead of Thursday's clash, but he's not yet ready for a return. His next chance to do so will arrive Sunday against the Kings.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Patrick Williams See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 267 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 528 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 330 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2242 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 1846 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Patrick Williams See More