Patrick Williams headshot

Patrick Williams Injury: Won't go Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 5, 2026

Williams (quadriceps) has been ruled out for Thursday's game against Phoenix.

Williams appears to be moving in the right direction, as he was upgraded to doubtful before officially being ruled out ahead of Thursday's clash, but he's not yet ready for a return. His next chance to do so will arrive Sunday against the Kings.

Patrick Williams
Chicago Bulls
