Pelle Larsson headshot

Pelle Larsson News: Starting Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 20, 2026

Larsson will start Friday in Atlanta.

Larsson is back after a three-game stint on the sidelines, and he'll draw another start despite Tyler Herro being available for Friday's game. As a starter this season, Larsson owns averages of 12.4 points, 4.0 rebounds, 4.1 assists and 1.0 three-pointers per game.

Pelle Larsson
Miami Heat
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Pelle Larsson See More
Recent RotoWire Articles Featuring Pelle Larsson See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
Author Image
Joe Mayo
9 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, February 11
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, February 11
Author Image
Jeff Edgerton
9 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
Author Image
Joe Mayo
11 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Monday, February 9
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Monday, February 9
Author Image
Jeff Edgerton
11 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, February 8
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, February 8
Author Image
Joel Bartilotta
12 days ago