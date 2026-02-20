Pelle Larsson News: Starting Friday
Larsson will start Friday in Atlanta.
Larsson is back after a three-game stint on the sidelines, and he'll draw another start despite Tyler Herro being available for Friday's game. As a starter this season, Larsson owns averages of 12.4 points, 4.0 rebounds, 4.1 assists and 1.0 three-pointers per game.
