P.J. Washington Injury: Doubtful for Friday
Washington (ankle) is doubtful for Friday's game against Memphis.
It appears that the Mavericks will hold Washington out for the second game in a row. The team is going to be very shorthanded, and that means veteran Khris Middleton may again play a key role at forward.
