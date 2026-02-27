P.J. Washington headshot

P.J. Washington Injury: Doubtful for Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 27, 2026

Washington (ankle) is doubtful for Friday's game against Memphis.

It appears that the Mavericks will hold Washington out for the second game in a row. The team is going to be very shorthanded, and that means veteran Khris Middleton may again play a key role at forward.

P.J. Washington
Dallas Mavericks
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring P.J. Washington See More
Recent RotoWire Articles Featuring P.J. Washington See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Joe Mayo
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 26
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 26
Author Image
Juan Carlos Blanco
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
Author Image
Juan Carlos Blanco
3 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, February 24
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, February 24
Author Image
Jeff Edgerton
3 days ago
Fantasy Basketball Schedule Tips & Streaming Strategies for Week 18
NBA
Fantasy Basketball Schedule Tips & Streaming Strategies for Week 18
Author Image
Dan Bruno
4 days ago