Rayan Rupert Injury: Won't play Saturday
Rupert (two-way) is inactive for Saturday's game against the Clippers.
Rupert, who recently signed a two-way contract with the Grizzlies, is likely to be an emergency depth option on the nights in which he's active.
