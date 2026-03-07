Rayan Rupert headshot

Rayan Rupert Injury: Won't play Saturday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 7, 2026 at 4:13pm

Rupert (two-way) is inactive for Saturday's game against the Clippers.

Rupert, who recently signed a two-way contract with the Grizzlies, is likely to be an emergency depth option on the nights in which he's active.

Rayan Rupert
Memphis Grizzlies
More Stats & News
