Rayan Rupert News: Starting Saturday
Rupert is part of the starting lineup for Saturday's game against the Bulls.
Rupert will make his fifth start of the campaign Saturday for the shorthanded Grizzlies. In his first four starts, he averaged 5.3 points, 5.3 rebounds, 1.3 assists and 1.3 steals across 31.8 minutes.
Recent RotoWire Articles Featuring Rayan Rupert See More
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 1216 days ago
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, March 919 days ago
General NBA Article
Which NBA Player Is Fastest on Every Team? 2024-25 Speed Rankings311 days ago
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, April 11April 11, 2024
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, April 7April 7, 2024
