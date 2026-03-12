Rayan Rupert headshot

Rayan Rupert News: Starting Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Rupert will start Thursday versus Dallas.

Joining Rupert in the starting lineup for Thursday's game will be Javon Small, Jaylen Wells, GG Jackson and Olivier-Maxence Prosper. In Rupert's previous start this season, he finished with five points (2-6 FG, 1-3 3Pt, 0-2 FT), five rebounds, two steals and one turnover in 32 minutes.

