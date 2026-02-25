Robert Williams headshot

Robert Williams Injury: Deemed questionable

Written by RotoWire Staff

Updated on February 25, 2026 at 3:15pm

Williams (foot) is listed as questionable for Thursday's game against Chicago.

Williams missed Portland's most recent game due to a sore foot, and he's at risk of missing a second straight game. The veteran center is averaging 6.3 points, 6.4 rebounds and 1.5 blocks across 16.2 minutes per game this season.

Robert Williams
Portland Trail Blazers
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Robert Williams See More
Recent RotoWire Articles Featuring Robert Williams See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 12
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 12
Author Image
Joe Mayo
13 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
Author Image
Joe Mayo
30 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 5
Author Image
Joe Mayo
51 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, January 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, January 3
Author Image
Dan Bruno
53 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
Author Image
Joe Mayo
58 days ago