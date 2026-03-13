Robert Williams Injury: Iffy for Friday
Williams is listed questionable for Friday's game against the Jazz due to left knee injury management.
Friday's contest is a standalone game rather than being part of a back-to-back set, but the Trail Blazers could look to build in a rest day for Williams nonetheless after he played 20-plus minutes in each of the team's last four games. If Williams ends up sitting Friday, Portland would likely be able to reopen a spot in the rotation for Sidy Cissoko.
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 2615 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1229 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 2646 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 567 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, January 369 days ago
