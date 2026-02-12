Robert Williams headshot

Robert Williams Injury: Iffy for Thursday

Written by RotoWire Staff

Updated on February 12, 2026 at 12:37pm

Williams (rest) is questionable for Thursday's game against the Jazz.

Williams usually sits out one game of back-to-back sets, but he logged just 12 minutes Wednesday against Minnesota. If the Trail Blazers ultimately hold him out, Yang Hansen could be deployed as the backup center.

Robert Williams
Portland Trail Blazers
