Robert Williams Injury: Iffy for Thursday
Williams (rest) is questionable for Thursday's game against the Jazz.
Williams usually sits out one game of back-to-back sets, but he logged just 12 minutes Wednesday against Minnesota. If the Trail Blazers ultimately hold him out, Yang Hansen could be deployed as the backup center.
