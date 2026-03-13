Ryan Kalkbrenner Injury: Probable for Saturday
Kalkbrenner (illness) is probable to play Saturday in San Antonio.
It looks like Kalkbrenner will be back in action Saturday following a one-game absence, which will likely result in Xavier Tillman dropping back out of the rotation. Kalkbrenner is averaging 8.0 points, 5.9 rebounds and 1.5 blocks per game this season.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
