Ryan Kalkbrenner News: Starting sans Diabate
Kalkbrenner will start Friday's game against Indiana.
With Moussa Diabate (ankle) out, Kalkbrenner will enter the starting lineup for the first time since Feb. 22. As a starter this season (30 games), the rookie second-rounder has averaged 8.6 points, 6.6 rebounds and 1.7 blocks in 25.7 minutes per tilt.
