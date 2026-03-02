Scottie Barnes headshot

Scottie Barnes News: Absent from injury report

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Barnes (quadriceps) is off the injury report for Tuesday's game against the Knicks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

The Raptors were expected to list Barnes as questionable with a quadriceps contusion, but he practiced Monday and appears to be ready to roll for Tuesday. Through nine February appearances, the All-Star forward averaged 17.0 points, 7.3 rebounds, 5.3 assists, 2.1 blocks and 1.9 steals in 32.5 minutes per game.

Scottie Barnes
Toronto Raptors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Scottie Barnes See More
Recent RotoWire Articles Featuring Scottie Barnes See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 28
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 28
Author Image
Dan Bruno
2 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 28
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 28
Author Image
Juan Carlos Blanco
2 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 25
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 25
Author Image
Joe Mayo
5 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, February 25
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, February 25
Author Image
Jeff Edgerton
5 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 24
Author Image
Juan Carlos Blanco
6 days ago