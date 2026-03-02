Scottie Barnes News: Absent from injury report
Barnes (quadriceps) is off the injury report for Tuesday's game against the Knicks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The Raptors were expected to list Barnes as questionable with a quadriceps contusion, but he practiced Monday and appears to be ready to roll for Tuesday. Through nine February appearances, the All-Star forward averaged 17.0 points, 7.3 rebounds, 5.3 assists, 2.1 blocks and 1.9 steals in 32.5 minutes per game.
