Spencer Jones headshot

Spencer Jones Injury: Picks up shoulder injury

Written by RotoWire Staff

Updated on February 26, 2026 at 3:28pm

Jones is questionable for Friday's game against the Thunder due to a right shoulder strain.

It's not clear when Jones picked up the shoulder injury, but his availability is now in question for Friday's clash. He'll presumably be re-evaluated closer to game time to determine whether he'll suit up.

Spencer Jones
Denver Nuggets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Spencer Jones See More
Recent RotoWire Articles Featuring Spencer Jones See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
Author Image
Joe Mayo
15 days ago
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Monday, February 9
NBA
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Monday, February 9
Rotowire Staff
17 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
Author Image
Joe Mayo
17 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Dan Bruno
19 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
Author Image
Jeff Edgerton
30 days ago