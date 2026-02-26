Spencer Jones Injury: Picks up shoulder injury
Jones is questionable for Friday's game against the Thunder due to a right shoulder strain.
It's not clear when Jones picked up the shoulder injury, but his availability is now in question for Friday's clash. He'll presumably be re-evaluated closer to game time to determine whether he'll suit up.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Spencer Jones See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1115 days ago
-
NBA Picks
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Monday, February 917 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 917 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 719 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 2730 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Spencer Jones See More