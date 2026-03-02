Spencer Jones headshot

Spencer Jones Injury: Sitting again Monday

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Jones (shoulder) is out for Monday's game against the Jazz.

Jones will be sidelined for a second straight contest Monday. His next chance to play comes Thursday against the Lakers. In the meantime, players like Julian Strawther, Tim Hardaway and Bruce Brown could pick up the slack for Denver.

Spencer Jones
Denver Nuggets
