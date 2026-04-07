Spencer Jones Injury: Still out for Wednesday
Jones (hamstring) has been ruled out for Wednesday's game against the Grizzlies.
The 24-year-old forward will miss a fourth consecutive contest due to a right hamstring strain, and it's not an encouraging sign that he continues to be ruled out a day in advance of tipoff. With Jones and Peyton Watson (hamstring) both sidelined, Julian Strawther will likely continue seeing meaningful playing time.
Recent RotoWire Articles Featuring Spencer Jones See More
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, April 43 days ago
General NBA Article
NBA Expansion Draft Team Exposure Index: Which Franchises Have the Most to Lose in 2028?8 days ago
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 632 days ago
NBA Picks
Nuggets vs. Knicks Prop Bets: Expert Betting Picks for Tonight's Game (March 6, 2026)32 days ago
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 236 days ago
