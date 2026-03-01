Terance Mann headshot

Terance Mann News: Starting sans Demin

Written by RotoWire Staff

Published on March 1, 2026

Mann will start Sunday's game against Cleveland.

With Egor Demin (foot) unavailable, Mann will get the starting nod. As a starter this season (42 games), the seventh-year guard has averaged 7.9 points, 3.5 assists and 3.4 rebounds in 26.2 minutes per contest.

Recent RotoWire Articles Featuring Terance Mann
