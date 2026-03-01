Terance Mann News: Starting sans Demin
Mann will start Sunday's game against Cleveland.
With Egor Demin (foot) unavailable, Mann will get the starting nod. As a starter this season (42 games), the seventh-year guard has averaged 7.9 points, 3.5 assists and 3.4 rebounds in 26.2 minutes per contest.
