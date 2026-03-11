Tidjane Salaun headshot

Tidjane Salaun Injury: Won't play Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Salaun (calf) is out for Wednesday's game against the Kings.

Salaun continues to battle a strained left calf, missing a fifth consecutive game. His next chance to play comes Saturday in San Antonio versus the Spurs.

Tidjane Salaun
Charlotte Hornets
