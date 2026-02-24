T.J. McConnell headshot

T.J. McConnell News: Good to go Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on February 24, 2026

McConnell (hamstring) will play in Tuesday's game against the 76ers, per Tony East of Forbes.com.

After missing Sunday's loss to Dallas with a right hamstring injury, McConnell is ready to return to the floor Tuesday. Over his last 11 outings, the veteran floor general has averaged 8.6 points, 3.8 assists, 1.9 rebounds and 1.0 steals in 15.8 minutes per tilt.

T.J. McConnell
Indiana Pacers
Recent RotoWire Articles Featuring T.J. McConnell See More
