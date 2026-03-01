Trae Young Injury: Remains out for Monday
Young (knee/quadriceps) has been ruled out for Monday's game against the Rockets.
Young continues to rehab from right knee and quadriceps injuries and is expected to be re-evaluated in the near future. The star point guard can be considered doubtful for future contests until Washington offers an update on his progress. His next opportunity to suit up will come Tuesday versus Orlando.
