Trae Young headshot

Trae Young News: Good to go Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Young (knee) is good to go for Thursday's game against the Magic.

After getting a maintenance day Tuesday against the Heat, Young will be back in action Thursday. He's averaging just 18.5 minutes across two appearances for the Wizards thus far, so his upside is limited.

Trae Young
Washington Wizards
More Stats & News
