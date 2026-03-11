Trae Young News: Good to go Thursday
Young (knee) is good to go for Thursday's game against the Magic.
After getting a maintenance day Tuesday against the Heat, Young will be back in action Thursday. He's averaging just 18.5 minutes across two appearances for the Wizards thus far, so his upside is limited.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Trae Young See More
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 74 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 56 days ago
-
DFS NBA
NBA Pick'Em Today: Underdog, Sleeper, and PrizePicks for Thursday, March 56 days ago
-
General NBA Article
Players Who Boost Fantasy Basketball Value In Limited Minutes7 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, March 38 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Trae Young See More