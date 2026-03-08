Trayce Jackson-Davis headshot

Trayce Jackson-Davis Injury: Out for Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

Jackson-Davis is out for Tuesday's game against the Rockets, Frankie Cartoscelli of KHTK Sactown Sports 1140 reports.

Jackson-Davis dislocated his right middle finger during pregame warmups Sunday and has been ruled out for Tuesday's game. His next chance to play will come Wednesday against the Pelicans.

Trayce Jackson-Davis
Toronto Raptors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Trayce Jackson-Davis See More
Recent RotoWire Articles Featuring Trayce Jackson-Davis See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
Author Image
Joe Mayo
31 days ago
Fantasy Basketball Week 12 Schedule Guide: Smart Starts & Streams
NBA
Fantasy Basketball Week 12 Schedule Guide: Smart Starts & Streams
Author Image
Dan Bruno
62 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, December 2
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, December 2
Author Image
Joe Mayo
96 days ago
Top NBA Centers Ranked: 2025-26 Fantasy Basketball Tiers
NBA
Top NBA Centers Ranked: 2025-26 Fantasy Basketball Tiers
Author Image
Jeff Edgerton
167 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 25
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 25
Author Image
Dan Bruno
February 25, 2025