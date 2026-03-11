Trayce Jackson-Davis headshot

Trayce Jackson-Davis Injury: Questionable for Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Jackson-Davis (finger) is questionable for Wednesday's game against the Pelicans, per Blake Murphy of Sportsnet.ca.

Jackson-Davis is looking to end a two-game absence with a dislocated finger. However, he may not see meaningful playing time even if he's available Wednesday.

Trayce Jackson-Davis
Toronto Raptors
