Trayce Jackson-Davis Injury: Questionable for Wednesday
Jackson-Davis (finger) is questionable for Wednesday's game against the Pelicans, per Blake Murphy of Sportsnet.ca.
Jackson-Davis is looking to end a two-game absence with a dislocated finger. However, he may not see meaningful playing time even if he's available Wednesday.
