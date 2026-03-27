Trayce Jackson-Davis Injury: Won't suit up Friday
Jackson-Davis has been ruled out for Friday's game against New Orleans due to right knee tendinitis.
Jackson-Davis has played sparingly of late, but he may have tweaked his knee at some point during his four-minute appearance in the Raptors' 119-94 loss to the Clippers. His absence Friday shouldn't affect the Toronto rotation.
