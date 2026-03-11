Trayce Jackson-Davis headshot

Trayce Jackson-Davis News: Available Wednesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 11, 2026 at 3:47pm

Jackson-Davis (finger) is available for Wednesday's game against the Pelicans, Vivek Jacob of the Raptors' official site reports.

Jackson-Davis is wrapping up a two-game absence with a dislocated finger Wednesday. With Jakob Poeltl (illness) healthy, Jackson-Davis isn't in position to play a meaningful role.

Trayce Jackson-Davis
Toronto Raptors
Recent RotoWire Articles Featuring Trayce Jackson-Davis
