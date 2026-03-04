Trendon Watford News: Starting Wednesday
Watford will start Wednesday versus Utah, Adam Aaronson of PhillyVoice.com reports.
Kelly Oubre (illness), VJ Edgecombe (back) and Joel Embiid (oblique) are all unavailable for Wednesday's game, so head coach Nick Nurse will trot out a starting lineup featuring Watford, Tyrese Maxey, Quentin Grimes, Dominick Barlow and Adem Bona. Across five starts this season, Watford has produced averages of 10.2 points, 5.0 rebounds and 3.4 assists per contest.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Trendon Watford See More
-
General NBA Article
NBA Fantasy Schedule Analysis: Teams with Most Games & Easiest Schedules Left16 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, January 756 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 558 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 162 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, December 1282 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Trendon Watford See More