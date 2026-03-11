Ty Jerome headshot

Ty Jerome Injury: Doubtful for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Jerome is doubtful for Thursday's game against the Mavericks due to right calf injury management.

The Grizzlies are expected to keep Jerome from playing the first half of their back-to-back. Javon Small, Jahmai Mashack and Rayan Rupert should soak up extra minutes for a depleted Memphis group Thursday.

Ty Jerome
Memphis Grizzlies
