Ty Jerome Injury: Ruled out Monday
Jerome (ankle) is out for Monday's game versus Cleveland.
A left ankle sprain is costing Jerome an eighth consecutive contest. Walter Clayton and Rayan Rupert should see plenty of reps at point guard Monday.
