Ty Jerome headshot

Ty Jerome News: Available for Wednesday

Written by RotoWire Staff

Published on February 24, 2026

Jerome (illness) is available to play for Wednesday's game against the Warriors.

After missing Monday's game against the Kings, Jerome is no longer on the injury report. With this news, Scotty Pippen and Cam Spencer could be less involved for the Grizzlies.

Ty Jerome
Memphis Grizzlies
