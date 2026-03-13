Victor Wembanyama Injury: Questionable for Saturday
Wembanyama (ankle) is listed as questionable for Saturday's game against the Hornets.
Wembanyama missed Thursday's loss to Denver due to right ankle soreness and is in jeopardy of missing Saturday's contest as well. If the star big man is ultimately ruled out, Luke Kornet would likely get the starting nod, while Mason Plumlee could remain in the rotation.
