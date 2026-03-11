Victor Wembanyama headshot

Victor Wembanyama Injury: Questionable for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Wembanyama is questionable to play Thursday versus the Nuggets due to right ankle soreness, Jared Weiss of The Athletic reports.

We'll have a better idea of Wembanyama's status following Thursday's shootaround, but it's worth noting that the 22-year-old center hasn't missed a game since January. However, if Wembanyama does need to hit the sidelines, Luke Kornet would likely get a start, and he'd be someone to consider as a streamer.

