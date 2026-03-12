Victor Wembanyama headshot

Victor Wembanyama Injury: Won't play Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Wembanyama (ankle) is out for Thursday's game against the Nuggets, Jared Weiss of The Athletic reports.

Wembanyama tested out his right ankle injury during warmups, but he's simply not feeling healthy enough to give it a go. Luke Kornet and Kelly Olynyk are candidates to start in Wembanyama's place.

Victor Wembanyama
San Antonio Spurs
