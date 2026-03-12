Victor Wembanyama Injury: Won't play Thursday
Wembanyama (ankle) is out for Thursday's game against the Nuggets, Jared Weiss of The Athletic reports.
Wembanyama tested out his right ankle injury during warmups, but he's simply not feeling healthy enough to give it a go. Luke Kornet and Kelly Olynyk are candidates to start in Wembanyama's place.
