Vit Krejci Injury: Ruled out Wednesday
Krejci (calf) is out for Wednesday's game against the Pacers.
Krejci is sidelined for a second consecutive contest with a left calf injury. His absence should vacate more playing time for Scoot Henderson in the backcourt Wednesday.
