Walter Clayton headshot

Walter Clayton Injury: Doubtful for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Clayton (ankle) is doubtful for Thursday's game versus the Mavericks.

Clayton is on track to miss his second straight game Thursday, but maybe he'll be able to get back out there for Friday's game in Detroit. Ty Jerome (calf) and Cedric Coward (knee) are also doubtful to play and Scotty Pippen (toe) has already been ruled out, so Cam Spencer figures to see major minutes Thursday evening.

Walter Clayton
Memphis Grizzlies
Recent RotoWire Articles Featuring Walter Clayton See More
