Walter Clayton headshot

Walter Clayton Injury: Unlikely to go Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 19, 2026

Clayton (calf) is doubtful for Friday's game against the Jazz.

Clayton is headed for his third straight absence after picking up a right calf injury. Expect official word from Memphis closer to Friday's tipoff.

Walter Clayton
Memphis Grizzlies
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Walter Clayton See More
Recent RotoWire Articles Featuring Walter Clayton See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
Author Image
Joe Mayo
8 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
Author Image
Joe Mayo
15 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, December 30
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, December 30
Author Image
Juan Carlos Blanco
51 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, December 30
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, December 30
Author Image
Jeff Edgerton
51 days ago
Fantasy Basketball Waiver Wire: Most Added & Dropped Players on Yahoo (Nov 22)
NBA
Fantasy Basketball Waiver Wire: Most Added & Dropped Players on Yahoo (Nov 22)
Author Image
Alex Barutha
89 days ago