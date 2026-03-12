Yang Hansen News: Strong outing in G League
Hansen recorded 31 points (14-16 FG, 1-1 3Pt, 1-1 FT), eight rebounds, three assists, one steal and one block in 31 minutes of Wednesday's 128-118 G League loss to the San Diego Clippers.
Hansen has put together some terrific numbers at the G League level. Across seven appearances, he's averaging 19.0 points, 9.6 rebounds, 3.3 assists and 1.7 blocks.
