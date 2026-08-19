Lucas Osada News: Competing for kicking duties
Osada is competing against Ethan Moczulski for kicking duties, Jeremy Werner of 247Sports.com reports.
Prior to Illinois, North Carolina logged Osada's 2024 season, which includes an extra point made. For the 2025 Illini, he did not attempt any point-scoring kicks. But considering Moczulski is also relatively inexperienced, Osada can legitimately be Illinois' primary kicker during 2026.
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