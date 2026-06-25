EuroLeague Basketball 2026 Transfer Tracker
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Anadolu Efes Istanbul
Additions
Extensions
Departures
Dario Saric (6/16)
Jordan Loyd (6/16)
Vincent Poirier (6/22)
Kai Jones (2/15)
Nick Weiler-Babb (6/15)
Saben Lee (6/9)
Rolands Smits (6/15)
Cole Swider (6/9)
AS Monaco
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
TBD
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
Additions
Extensions
Departures
Chris Jones (6/24)
Ebuka Izundu (4/11)
Codi Miller-McIntyre (6/1)
Aleksej Nedeljkovic (5/13)
Dejan Davidovac (6/9)
Lazar Stojkovic (4/21)
Jovan Bikic (6/2)
Dubai Basketball
Additions
Extensions
Departures
TBD
Mam Jaiteh (10/20)
Bruno Caboclo (6/22)
Davis Bertans (3/2)
Nate Mason (6/22)
Klemen Prepelic (3/2)
Boogie Ellis (6/22)
Nemanja Dangubic (3/2)
Matt Ryan (6/22)
Taran Armstrong (6/22)
EA7 Emporio Armani Milan
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Quinn Ellis (4/14)
FC Barcelona
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Sayon Keita (4/28)
Joaquim Boumtje Boumtje (4/30)
FC Bayern Munich
Additions
Extensions
Departures
TBD
Andreas Obst (3/9)
TBD
Justinian Jessup (3/31)
Fenerbahce Beko Istanbul
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Nando de Colo (6/19)
Devon Hall (6/23)
Khem Birch (6/23)
Hapoel IBI Tel Aviv
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Chris Jones (6/24)
Kessler Edwards (6/6)
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Additions
Extensions
Departures
TBD
Kobi Simmons (6/16)
TBD
LDLC ASVEL Villeurbanne
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Thomas Heurtel (6/20)
Shaquille Harrison (6/23)
Armel Traore (6/24)
Paul Eboua (6/19)
Zac Seljaas (6/16)
Adam Atamna (6/22)
Amadou Sow (6/17)
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Additions
Extensions
Departures
TBD
Jaylen Hoard (4/25)
Jeff Dowtin (5/12)
Jimmy Clark III (5/10)
Marcio Santos (5/6)
Will Rayman (1/27)
Olympiacos Piraeus
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Moustapha Fall (6/20)
Alec Peters (6/16)
Frank Ntilikina (6/22)
Georgios Tanoulis (6/19)
Panathinaikos AKTOR Athens
Additions
Extensions
Departures
Moustapha Fall (6/24)
Kostas Sloukas (11/6)
TJ Shorts (6/23)
Konstantinos Mitoglou (10/29)
Kenneth Faried (6/23)
Marius Grigonis (6/20)
Alexandros Samodurov (5/30)
Paris Basketball
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
TBD
Partizan Mozzart Bet Belgrade
Additions
Extensions
Departures
TBD
Carlik Jones (4/10)
Sterling Brown (6/22)
Tonye Jekiri (6/13)
Duane Washington (6/12)
Nick Calathes (6/15)
Miikka Muurinen (4/27)
Real Madrid
Additions
Extensions
Departures
TBD
TBD
Gunars Grinvalds (6/5)
Valencia Basket
Additions
Extensions
Departures
TBD
Nate Reuvers (3/17)
TBD
Brancou Badio (4/14)
Jaime Pradilla (2/27)
Omari Moore (3/31)
Virtus Bologna
Additions
Extensions
Departures
TBD
Daniel Hackett (6/24)
Saliou Niang (5/19)
Zalgiris Kaunas
Additions
Extensions
Departures
Saben Lee (6/16)
Azuolas Tubelis (5/26)
Moses Wright (6/18)
Marius Grigonis (6/20)
Maodo Lo (5/10)
Ignas Brazdeikis (6/18)
Marek Blazevic (6/19)
Dustin Sleva (4/4)
Laurynas Birutis (6/18)
Mantas Rubstavicius (5/15)
Wondering where every player will slot in for the 2026-27 EuroLeague season?
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