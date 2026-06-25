EuroLeague Basketball 2026 Transfer Tracker

Stay up to date with official 2026-27 EuroLeague basketball transfers and transactions for all 20 teams -- all offseason long!
June 25, 2026
EuroLeague Basketball 2026 Transfer Tracker
June 25, 2026
EuroLeague Transfer Tracker

EuroLeague Basketball 2026 Transfer Tracker

Looking for the latest EuroLeague news? Follow us on X via @RotoWireEuro!

Anadolu Efes Istanbul

Additions

Extensions

Departures

Dario Saric (6/16)

Jordan Loyd (6/16)

Vincent Poirier (6/22)

 

Kai Jones (2/15)

Nick Weiler-Babb (6/15)

 

 

Saben Lee (6/9)

 

 

Rolands Smits (6/15)

  

Cole Swider (6/9)

AS Monaco

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

TBD

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade

Additions

Extensions

Departures

Chris Jones (6/24)

Ebuka Izundu (4/11)

Codi Miller-McIntyre (6/1)

Aleksej Nedeljkovic (5/13)

Dejan Davidovac (6/9)

Lazar Stojkovic (4/21)

Jovan Bikic (6/2)

  

Dubai Basketball

Additions

Extensions

Departures

TBD

Mam Jaiteh (10/20)

Bruno Caboclo (6/22)

 

Davis Bertans (3/2)

Nate Mason (6/22)

 

Klemen Prepelic (3/2)

Boogie Ellis (6/22)

 

Nemanja Dangubic (3/2)

Matt Ryan (6/22)

 

 

Taran Armstrong (6/22)

EA7 Emporio Armani Milan

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Quinn Ellis (4/14)

FC Barcelona

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Sayon Keita (4/28)

  

Joaquim Boumtje Boumtje (4/30)

FC Bayern Munich

Additions

Extensions

Departures

TBD

Andreas Obst (3/9)

TBD

 

Justinian Jessup (3/31)

 

Fenerbahce Beko Istanbul

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Nando de Colo (6/19)

 

 

Devon Hall (6/23)

 

 

Khem Birch (6/23)

Hapoel IBI Tel Aviv 

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Chris Jones (6/24)

  

Kessler Edwards (6/6)

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz

Additions

Extensions

Departures

TBD

Kobi Simmons (6/16)

TBD

LDLC ASVEL Villeurbanne

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Thomas Heurtel (6/20)

  

Shaquille Harrison (6/23)

  

Armel Traore (6/24)

  

Paul Eboua (6/19)

  

Zac Seljaas (6/16)

  

Adam Atamna (6/22)

  

Amadou Sow (6/17)

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Additions

Extensions

Departures

TBD

Jaylen Hoard (4/25)

Jeff Dowtin (5/12)

 

Jimmy Clark III (5/10)

Marcio Santos (5/6)

 

Will Rayman (1/27)

 

Olympiacos Piraeus

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Moustapha Fall (6/20)

  

Alec Peters (6/16)

  

Frank Ntilikina (6/22)

  

Georgios Tanoulis (6/19)

Panathinaikos AKTOR Athens

Additions

Extensions

Departures

Moustapha Fall (6/24)

Kostas Sloukas (11/6)

TJ Shorts (6/23)

 

Konstantinos Mitoglou (10/29)

Kenneth Faried (6/23)

  

Marius Grigonis (6/20)

  

Alexandros Samodurov (5/30)

Paris Basketball

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

TBD

Partizan Mozzart Bet Belgrade

Additions

Extensions

Departures

TBD

Carlik Jones (4/10)

Sterling Brown (6/22)

 

Tonye Jekiri (6/13)

Duane Washington (6/12)

 

 

Nick Calathes (6/15)

  

Miikka Muurinen (4/27)

Real Madrid

Additions

Extensions

Departures

TBD

TBD

Gunars Grinvalds (6/5)

Valencia Basket

Additions

Extensions

Departures

TBD

Nate Reuvers (3/17)

TBD

 

Brancou Badio (4/14)

 

 

Jaime Pradilla (2/27)

 

 

Omari Moore (3/31)

 

Virtus Bologna

Additions

Extensions

Departures

TBD

Daniel Hackett (6/24)

Saliou Niang (5/19)

Zalgiris Kaunas

Additions

Extensions

Departures

Saben Lee (6/16)

Azuolas Tubelis (5/26)

Moses Wright (6/18)

Marius Grigonis (6/20)

Maodo Lo (5/10)

Ignas Brazdeikis (6/18)

Marek Blazevic (6/19)

Dustin Sleva (4/4)

Laurynas Birutis (6/18)

  

Mantas Rubstavicius (5/15)

Wondering where every player will slot in for the 2026-27 EuroLeague season?
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ABOUT THE AUTHOR
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Kevin O'Brien
Kevin mans the Packers and Brewers beats and moonlights as RotoWire's Director of Operations.
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