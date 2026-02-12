PREGAME UPDATES
Barcelona's Tornike Shengelia and Dario Brizuela will be available Thursday.
ASVEL's Glynn Watson is out for Round 28.
Maccabi's Lonnie Walker IV will not play Thursday.
Bayern's Vladimir Lucic, Stefan Jovic, Oscar da Silva and Kamar Baldwin are out for Round 28.
Valencia's Brancou Badio will suit up Thursday, but Xabi Lopez-Arostegui will not.
Frank Ntilikina will occupy a roster spot Thursday for Olympiacos.
Red Star's Dejan Davidovac will be in uniform for Round 28, but Ognjen Dobric will not be.
Vincent Poirier and Isaia Cordinier will suit up Thursday for Efes.
Virtus Bologna at Anadolu Efes Istanbul
Game Time: 18:30 CET / 12:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Anadolu Efes Istanbul -4.5
Total: 165.5
FC Bayern Munich at Maccabi Rapyd Tel Aviv
Game Time: 20:05 CET / 2:05 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Maccabi Rapyd Tel Aviv -4.5
Total: 173.5
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade at Olympiacos Piraeus
Game Time: 20:15 CET / 2:15 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Olympiacos Piraeus -7.5
Total: 174.5
LDLC ASVEL Villeurbanne at Valencia Basket
Game Time: 20:30 CET / 2:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Valencia Basket -11.5
Total: 174.5
Paris Basketball at FC Barcelona
Game Time: 20:30 CET / 2:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: FC Barcelona -7.5
Total: 178.5
