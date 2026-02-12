EuroLeague Basketball Primer: Round 28 - Thursday

Round 28 gets underway Thursday, and a five-game slate features a matchup between Red Star and the Olympiacos club Frank Ntilikina plays for.
EuroLeague Basketball Primer: Round 28 - Thursday
PREGAME UPDATES

Barcelona's Tornike Shengelia and Dario Brizuela will be available Thursday.

ASVEL's Glynn Watson is out for Round 28.

Maccabi's Lonnie Walker IV will not play Thursday.

Bayern's Vladimir Lucic, Stefan Jovic, Oscar da Silva and Kamar Baldwin are out for Round 28.

Valencia's Brancou Badio will suit up Thursday, but Xabi Lopez-Arostegui will not.

Frank Ntilikina will occupy a roster spot Thursday for Olympiacos.

Red Star's Dejan Davidovac will be in uniform for Round 28, but Ognjen Dobric will not be.

Vincent Poirier and Isaia Cordinier will suit up Thursday for Efes.

STATS AND INFO.

EuroLeague Betting Odds

EuroLeague Starting Lineups

EuroLeague Injury Report

EuroLeague Team Stats

Opponent Averages

Team Trends

News Notifications - @RotoWireEuro

THE SLATE

Virtus Bologna at Anadolu Efes Istanbul

Status Check

VIR

EFS

Alessandro Pajola

Shane Larkin

 

Vincent Poirier

 

Isaia Cordinier

 

Georgios Papagiannis

 

Rolands Smits

Game Time: 18:30 CET / 12:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Anadolu Efes Istanbul -4.5
Total: 165.5

FC Bayern Munich at Maccabi Rapyd Tel Aviv

Status Check

BAY

MTA

Rokas Jokubaitis

Lonnie Walker IV

Vladimir Lucic

T.J. Leaf

Kamar Baldwin

 

Elias Harris

 

Game Time: 20:05 CET / 2:05 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Maccabi Rapyd Tel Aviv -4.5
Total: 173.5

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade at Olympiacos Piraeus

Status Check

CZV

OLY

Jasiel Rivero

Keenan Evans

Isaiah Canaan

Monte Morris

Tyson Carter

Cory Joseph

Ognjen Dobric

Moustapha Fall

Dejan Davidovac

Kostas Papanikolaou 

Uros Plavsic

Frank Ntilikina

 

Giannoulis Larentzakis

Game Time: 20:15 CET / 2:15 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Olympiacos Piraeus -7.5
Total: 174.5

LDLC ASVEL Villeurbanne at Valencia Basket

Status Check

ASV

VBC

Bodian Massa

Brancou Badio

 

Xabi Lopez-Arostegui

Game Time: 20:30 CET / 2:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: Valencia Basket -11.5
Total: 174.5

Paris Basketball at FC Barcelona

Status Check

PBB

BAR

None

Kevin Punter

 

Tornike Shengelia

 

Tomas Satoransky

 

Dario Brizuela

 

Juan Nunez

Game Time: 20:30 CET / 2:30 pm ET
TV: EuroLeague TV
Spread: FC Barcelona -7.5
Total: 178.5

