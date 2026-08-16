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$36(WR4)Amon-Ra St. Brown · DETWR6
$35(RB7)De'Von Achane · MIARB6
$35(RB8)Saquon Barkley · PHIRB10
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$33(RB10)Kyren Williams · LARRB11
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$26(WR11)Tee Higgins · CINWR6
$25(RB19)Travis Etienne · NORB8
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$24(WR12)Chris Olave · NOWR8
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$23(RB20)TreVeyon Henderson · NERB11
$23(RB21)Bucky Irving · TBRB10
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$23(WR14)Jaylen Waddle · DENWR10
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$21(WR17)Rashee Rice · KCWR5
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$21(WR19)Tetairoa McMillan · CARWR5
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$20(RB26)Jaylen Warren · PITRB9
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$17(WR25)Mike Evans · SFWR8
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$17(WR27)Emeka Egbuka · TBWR10
$17(RB28)Rico Dowdle · PITRB9
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$16(RB29)Rhamondre Stevenson · NERB11
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