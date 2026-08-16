2026 Fantasy Football Auction Draft Cheat Sheet (Printable + Excel)

RotoWire's fantasy football auction draft cheat sheet ranks the top 250 players by $200-budget auction value. Free, printable, and export-ready.
August 16, 2026
2026 Fantasy Football Auction Draft Cheat Sheet (Printable + Excel)
August 16, 2026
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Everyone panics during the heat of a fantasy football auction draft. Sometimes you'll bid too much on your favorite breakout player; other times you'll kick yourself for not bidding enough. Want to leave your draft with no regrets? Use RotoWire's 2026 fantasy football auction draft cheat sheet

We have taken the guesswork out of auctions for you. Here is a cheat sheet for standard-scoring auction drafts, based on a $200 budget. If you want to customize your budget, input your league-specific scoring settings, and more, to get dynamic 2026 fantasy football auction values, just follow that link. 

Fantasy Football Auction Draft Cheat Sheet 2026

Everyone panics during the heat of a fantasy football auction draft. Sometimes you'll bid too much on your favorite breakout player; other times you'll kick yourself for not bidding enough. Want to leave your draft with no regrets? Use RotoWire's 2026 fantasy football auction draft cheat sheet

We have taken the guesswork out of auctions for you. Here is a cheat sheet for standard-scoring auction drafts, based on a $200 budget. If you want to customize your budget, input your league-specific scoring settings, and more, to get dynamic 2026 fantasy football auction values, just follow that link. 

Fantasy Football Auction Draft Cheat Sheet 2026

Fantasy Football Auction Draft Cheat Sheet

RotoWire's Top-250 Auction Values (Based on $200 Budget)

Last Updated: Sunday, August 16, 2026
Values 1-50
$54(RB1)Jahmyr Gibbs · DETRB6
$51(RB2)Bijan Robinson · ATLRB11
$50(RB3)Jonathan Taylor · INDRB13
$43(WR1)Ja'Marr Chase · CINWR6
$42(RB4)Christian McCaffrey · SFRB8
$41(RB5)James Cook · BUFRB7
$40(WR2)Puka Nacua · LARWR11
$39(RB6)Derrick Henry · BALRB13
$39(WR3)Jaxon Smith-Njigba · SEAWR11
$36(WR4)Amon-Ra St. Brown · DETWR6
$35(RB7)De'Von Achane · MIARB6
$35(RB8)Saquon Barkley · PHIRB10
$34(RB9)Ashton Jeanty · LVRB13
$34(WR5)CeeDee Lamb · DALWR14
$33(RB10)Kyren Williams · LARRB11
$33(QB1)Josh Allen · BUFQB7
$32(RB11)Kenneth Walker · KCRB5
$32(RB12)Chase Brown · CINRB6
$32(RB13)Omarion Hampton · LACRB7
$32(WR6)Justin Jefferson · MINWR6
$31(WR7)Nico Collins · HOUWR8
$31(RB14)Jeremiyah Love · ARIRB14
$31(TE1)Brock Bowers · LVTE13
$30(WR8)A.J. Brown · NEWR11
$30(WR9)Drake London · ATLWR11
$30(WR10)George Pickens · DALWR14
$30(RB15)Josh Jacobs · GBRB11
$29(QB2)Lamar Jackson · BALQB13
$28(RB16)Breece Hall · NYJRB13
$27(TE2)Trey McBride · ARITE14
$27(RB17)Javonte Williams · DALRB14
$27(RB18)Cam Skattebo · NYGRB8
$26(WR11)Tee Higgins · CINWR6
$25(RB19)Travis Etienne · NORB8
$25(TE3)Colston Loveland · CHITE10
$24(WR12)Chris Olave · NOWR8
$23(QB3)Drake Maye · NEQB11
$23(RB20)TreVeyon Henderson · NERB11
$23(RB21)Bucky Irving · TBRB10
$23(WR13)Zay Flowers · BALWR13
$23(WR14)Jaylen Waddle · DENWR10
$22(RB22)David Montgomery · HOURB8
$22(WR15)DeVonta Smith · PHIWR10
$22(WR16)Garrett Wilson · NYJWR13
$21(WR17)Rashee Rice · KCWR5
$21(RB23)D'Andre Swift · CHIRB10
$21(WR18)Malik Nabers · NYGWR8
$21(RB24)Quinshon Judkins · CLERB11
$21(WR19)Tetairoa McMillan · CARWR5
$21(WR20)Ladd McConkey · LACWR7
Values 51-100
$20(WR21)Luther Burden · CHIWR10
$20(QB4)Joe Burrow · CINQB6
$20(RB25)Bhayshul Tuten · JAXRB7
$20(WR22)Jameson Williams · DETWR6
$20(TE4)Tyler Warren · INDTE13
$20(RB26)Jaylen Warren · PITRB9
$20(QB5)Jayden Daniels · WASQB7
$19(QB6)Jalen Hurts · PHIQB10
$19(TE5)Tucker Kraft · GBTE11
$19(WR23)Davante Adams · LARWR11
$19(TE6)Sam LaPorta · DETTE6
$18(WR24)Christian Watson · GBWR11
$18(RB27)Jadarian Price · SEARB11
$17(WR25)Mike Evans · SFWR8
$17(WR26)Terry McLaurin · WASWR7
$17(WR27)Emeka Egbuka · TBWR10
$17(RB28)Rico Dowdle · PITRB9
$16(TE7)Harold Fannin · CLETE11
$16(RB29)Rhamondre Stevenson · NERB11
$16(RB30)RJ Harvey · DENRB10
$15(RB31)Blake Corum · LARRB11
$15(QB7)Caleb Williams · CHIQB10
$15(RB32)Tony Pollard · TENRB9
$15(QB8)Dak Prescott · DALQB14
$15(RB33)Jordan Mason · MINRB6
$14(WR28)Rome Odunze · CHIWR10
$14(RB34)Chuba Hubbard · CARRB5
$14(WR29)DJ Moore · BUFWR7
$14(RB35)Jacory Croskey-Merritt · WASRB7
$13(QB9)Jaxson Dart · NYGQB8
$13(WR30)DK Metcalf · PITWR9
$13(WR31)Parker Washington · JAXWR7
$13(QB10)Trevor Lawrence · JAXQB7
$13(RB36)Aaron Jones · MINRB6
$13(QB11)Justin Herbert · LACQB7
$12(WR32)Carnell Tate · TENWR9
$11(RB37)Kyle Monangai · CHIRB10
$11(TE8)Kyle Pitts · ATLTE11
$11(WR33)Marvin Harrison · ARIWR14
$10(RB38)J.K. Dobbins · DENRB10
$10(QB12)Brock Purdy · SFQB8
$10(TE9)George Kittle · SFTE8
$10(QB13)Patrick Mahomes · KCQB5
$9(WR34)Alec Pierce · INDWR13
$9(TE10)Dalton Kincaid · BUFTE7
$9(WR35)Brian Thomas · JAXWR7
$9(RB39)Kenny Gainwell · TBRB10
$9(WR36)Jordyn Tyson · NOWR8
$9(WR37)Courtland Sutton · DENWR10
$8(WR38)Michael Wilson · ARIWR14
Values 101-150
$8(RB40)Jonathon Brooks · CARRB5
$8(RB41)MarShawn Lloyd · GBRB11
$7(WR39)Jayden Reed · GBWR11
$7(RB42)Rachaad White · WASRB7
$7(QB14)Bo Nix · DENQB10
$7(TE11)Mark Andrews · BALTE13
$7(TE12)Travis Kelce · KCTE5
$7(RB43)Ray Davis · BUFRB7
$6(WR40)Quentin Johnston · LACWR7
$6(RB44)Chris Rodriguez · JAXRB7
$5(TE13)Hunter Henry · NETE11
$5(QB15)Jordan Love · GBQB11
$4(WR41)Chris Godwin · TBWR10
$4(WR42)Jordan Addison · MINWR6
$4(RB45)Brian Robinson · ATLRB11
$2(WR43)Xavier Worthy · KCWR5
$1(WR44)Josh Downs · INDWR13
$1(WR45)Jakobi Meyers · JAXWR7
$1(TE14)Dallas Goedert · PHITE10
$1(TE15)Jake Ferguson · DALTE14
$1(K1)Brandon Aubrey · DALK14
$1(WR46)KC Concepcion · CLEWR11
$1(WR47)Michael Pittman · PITWR9
$1(RB46)Tyrone Tracy · NYGRB8
$1(WR48)Matthew Golden · GBWR11
$1(RB47)Zach Charbonnet · SEARB11
$1(WR49)Makai Lemon · PHIWR10
$1(K2)Jason Myers · SEAK11
$1(WR50)Deebo Samuel · SFWR8
$1(RB48)Tyler Allgeier · ARIRB14
$1(WR51)Jayden Higgins · HOUWR8
$1(RB49)Keaton Mitchell · LACRB7
$1(RB50)Woody Marks · HOURB8
$1(RB51)Dylan Sampson · CLERB11
$1(WR52)Stefon Diggs · WASWR7
$1(K3)Ka'imi Fairbairn · HOUK8
$1(WR53)Jalen McMillan · TBWR10
$1(WR54)Khalil Shakir · BUFWR7
$1(WR55)Romeo Doubs · NEWR11
$1(RB52)Sean Tucker · TBRB10
$1(WR56)De'Zhaun Stribling · SFWR8
$1(RB53)Tyjae Spears · TENRB9
$1(RB54)Alvin Kamara · NORB8
$1(RB55)Tank Bigsby · PHIRB10
$1(RB56)Isaiah Davis · NYJRB13
$1(K4)Cameron Dicker · LACK7
$1(WR57)Denzel Boston · CLEWR11
$1(WR58)Jalen Coker · CARWR5
$1(WR59)Jalen Nailor · LVWR13
$1(WR60)Rashid Shaheed · SEAWR11
Values 151-200
$1(WR61)Wan'Dale Robinson · TENWR9
$1(RB57)Jonah Coleman · DENRB10
$1(RB58)Isiah Pacheco · DETRB6
$1(K5)Harrison Mevis · LARK11
$1(WR62)Ryan Flournoy · DALWR14
$1(WR63)Omar Cooper · NYJWR13
$1(WR64)Germie Bernard · PITWR9
$1(WR65)Jauan Jennings · MINWR6
$1(WR66)Tyquan Thornton · KCWR5
$1(WR67)Tre Tucker · LVWR13
$1(WR68)Calvin Ridley · TENWR9
$1(K6)Cam Little · JAXK7
$1(WR69)Isaac TeSlaa · DETWR6
$1(WR70)Adonai Mitchell · NYJWR13
$1(WR71)Rashod Bateman · BALWR13
$1(WR72)Malik Washington · MIAWR6
$1(WR73)Jerry Jeudy · CLEWR11
$1(WR74)Keenan Allen · FAWRN/A
$1(WR75)Tre' Harris · LACWR7
$1(RB59)Justice Hill · BALRB13
$1(WR76)Dontayvion Wicks · PHIWR10
$0(TE16)Gunnar Helm · TENTE9
$0(QB16)Matthew Stafford · LARQB11
$0(QB17)C.J. Stroud · HOUQB8
$0(QB18)Jared Goff · DETQB6
$0(TE17)Oronde Gadsden · LACTE7
$0(QB19)Baker Mayfield · TBQB10
$0(QB20)Daniel Jones · INDQB13
$0(QB21)Bryce Young · CARQB5
$0(TE18)Darren Waller · CARTE5
$0(RB60)Kaytron Allen · WASRB7
$0(QB22)Sam Darnold · SEAQB11
$0(QB23)Tyler Shough · NOQB8
$0(QB24)Aaron Rodgers · PITQB9
$0(TE19)Isaiah Likely · NYGTE8
$0(QB25)Cam Ward · TENQB9
$0(TE20)Pat Freiermuth · PITTE9
$0(QB26)Malik Willis · MIAQB6
$0(QB27)Fernando Mendoza · LVQB13
$0(QB28)Kyler Murray · MINQB6
$0(TE21)Greg Dulcich · MIATE6
$0(TE22)Brenton Strange · JAXTE7
$0(TE23)Cade Otton · TBTE10
$0(TE24)AJ Barner · SEATE11
$0(TE25)Juwan Johnson · NOTE8
$0(TE26)T.J. Hockenson · MINTE6
$0(TE27)Mike Gesicki · CINTE6
$0(TE28)Dalton Schultz · HOUTE8
$0(TE29)Chig Okonkwo · WASTE7
$0(TE30)Terrance Ferguson · LARTE11
Values 201-250
$0(RB61)Emanuel Wilson · SEARB11
$0(QB29)Geno Smith · NYJQB13
$0(WR77)Mack Hollins · NEWR11
$0(TE31)Darnell Washington · PITTE9
$0(RB62)Chris Brooks · GBRB11
$0(RB63)Seth McGowan · INDRB13
$0(RB64)George Holani · SEARB11
$0(RB65)Nicholas Singleton · TENRB9
$0(TE32)Kenyon Sadiq · NYJTE13
$0(TE33)Justin Joly · DENTE10
$0(RB66)Emmett Johnson · KCRB5
$0(TE34)Eli Stowers · PHITE10
$0(WR78)Tyreek Hill · FAWRN/A
$0(RB67)James Conner · ARIRB14
$0(TE35)Colby Parkinson · LARTE11
$0(TE36)Jonnu Smith · FATEN/A
$0(RB68)Jaydon Blue · DALRB14
$0(K7)Evan McPherson · CINK6
$0(TE37)Noah Gray · KCTE5
$0(RB69)Samaje Perine · CINRB6
$0(RB70)Jordan James · SFRB8
$0(WR79)Andrei Iosivas · CINWR6
$0(TE38)Elijah Arroyo · SEATE11
$0(RB71)DJ Giddens · INDRB13
$0(TE39)Mason Taylor · NYJTE13
$0(RB72)Demond Claiborne · MINRB6
$0(TE40)Theo Johnson · NYGTE8
$0(TE41)Dawson Knox · BUFTE7
$0(K8)Jake Bates · DETK6
$0(TE42)Michael Mayer · LVTE13
$0(WR80)Jaylin Noel · HOUWR8
$0(RB73)Najee Harris · FARBN/A
$0(RB74)Jaylen Wright · MIARB6
$0(RB75)Mike Washington · LVRB13
$0(WR81)Tank Dell · HOUWR8
$0(WR82)Keon Coleman · BUFWR7
$0(RB76)Malik Davis · DALRB14
$0(TE43)Evan Engram · DENTE10
$0(K9)Will Reichard · MINK6
$0(RB77)Braelon Allen · NYJRB13
$0(WR83)Kayshon Boutte · NEWR11
$0(RB78)Adam Randall · BALRB13
$0(WR84)Malachi Fields · NYGWR8
$0(WR85)Tory Horton · SEAWR11
$0(TE44)Cole Kmet · CHITE10
$0(RB79)Ollie Gordon · MIARB6
$0(WR86)Elijah Sarratt · BALWR13
$0(QB30)Jacoby Brissett · ARIQB14
$0(K10)Tyler Loop · BALK13
$0(WR87)Travis Hunter · JAXWR7

Bye Weeks

Week 5Chiefs, Panthers
Week 6Bengals, Dolphins, Lions, Vikings
Week 7Bills, Chargers, Commanders, Jaguars
Week 849ers, Giants, Saints, Texans
Week 9Steelers, Titans
Week 10Bears, Broncos, Buccaneers, Eagles
Week 11Browns, Falcons, Packers, Patriots, Rams, Seahawks
Week 13Colts, Jets, Raiders, Ravens
Week 14Cardinals, Cowboys
QBRBWRTE
RotoWire Fantasy Football · rotowire.com · Value shown as Auction $ (Positional Rank)

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ABOUT THE AUTHOR
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Max Staley
Max is currently a Senior Growth Product Strategist with RotoWire and has worked in the betting and fantasy space since 2018. Over the years, he's written numerous articles, blogs, and unanswered letters to Tom Brady. While waiting for a response from Brady, Staley has worked as a Content Strategist and Writer/Editor with bylines from RotoWire, MinuteMedia, and more. Originally from Los Angeles, he roots for the New England Patriots, Boston Celtics, and Boston Red Sox, though he now lives in Brooklyn. And he's very aware of how annoying that sentence sounds. In his downtime, he tinkers with his perfectly constructed dynasty team.
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