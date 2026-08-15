Are you scrambling to prepare for your fantasy draft? Are you looking for last-minute fantasy football rankings to print out or export to Excel? Either way, RotoWire has you covered. Here is our 2026 fantasy football cheat sheet for PPR leagues.

2026 Fantasy Football Cheat Sheet (PPR Leagues)

RotoWire's 2026 fantasy football cheat sheet includes our top-250 players, according to our consensus rankings. The cheat sheet averages our four fantasy football experts' rankings.

2026 Fantasy Football PPR Cheat Sheet RotoWire's Top-250 Players for PPR Leagues Print / Save PDF Export to Excel Rankings 1-50 1 (RB1) Jahmyr Gibbs · DET RB 6 2 (RB2) Bijan Robinson · ATL RB 11 3 (WR1) Ja'Marr Chase · CIN WR 6 4 (WR2) Puka Nacua · LAR WR 11 5 (WR3) Jaxon Smith-Njigba · SEA WR 11 6 (WR4) Amon-Ra St. Brown · DET WR 6 7 (RB3) Christian McCaffrey · SF RB 8 8 (RB4) James Cook · BUF RB 7 9 (WR5) Justin Jefferson · MIN WR 6 10 (RB5) Jonathan Taylor · IND RB 13 11 (RB6) Ashton Jeanty · LV RB 13 12 (RB7) Omarion Hampton · LAC RB 7 13 (WR6) CeeDee Lamb · DAL WR 14 14 (RB8) Saquon Barkley · PHI RB 10 15 (RB9) Chase Brown · CIN RB 6 16 (TE1) Brock Bowers · LV TE 13 17 (WR7) A.J. Brown · NE WR 11 18 (WR8) Drake London · ATL WR 11 19 (RB10) Kenneth Walker · KC RB 5 20 (RB11) Derrick Henry · BAL RB 13 21 (RB12) De'Von Achane · MIA RB 6 22 (WR9) Nico Collins · HOU WR 8 23 (QB1) Josh Allen · BUF QB 7 24 (WR10) George Pickens · DAL WR 14 25 (WR11) Malik Nabers · NYG WR 8 26 (WR12) DeVonta Smith · PHI WR 10 27 (WR13) Chris Olave · NO WR 8 28 (WR14) Zay Flowers · BAL WR 13 29 (TE2) Trey McBride · ARI TE 14 30 (RB13) Breece Hall · NYJ RB 13 31 (WR15) Emeka Egbuka · TB WR 10 32 (RB14) Jeremiyah Love · ARI RB 14 33 (WR16) Tee Higgins · CIN WR 6 34 (WR17) Ladd McConkey · LAC WR 7 35 (WR18) Jaylen Waddle · DEN WR 10 36 (WR19) Garrett Wilson · NYJ WR 13 37 (WR20) Rashee Rice · KC WR 5 38 (TE3) Colston Loveland · CHI TE 10 39 (WR21) Tetairoa McMillan · CAR WR 5 40 (RB15) Javonte Williams · DAL RB 14 41 (RB16) Kyren Williams · LAR RB 11 42 (QB2) Lamar Jackson · BAL QB 13 43 (WR22) Luther Burden · CHI WR 10 44 (RB17) David Montgomery · HOU RB 8 45 (RB18) Josh Jacobs · GB RB 11 46 (QB3) Drake Maye · NE QB 11 47 (RB19) Cam Skattebo · NYG RB 8 48 (WR23) Terry McLaurin · WAS WR 7 49 (RB20) Quinshon Judkins · CLE RB 11 50 (RB21) Travis Etienne · NO RB 8 Rankings 51-100 51 (WR24) Mike Evans · SF WR 8 52 (WR25) Davante Adams · LAR WR 11 53 (WR26) Jameson Williams · DET WR 6 54 (WR27) Christian Watson · GB WR 11 55 (QB4) Joe Burrow · CIN QB 6 56 (RB22) D'Andre Swift · CHI RB 10 57 (TE4) Tyler Warren · IND TE 13 58 (QB5) Jayden Daniels · WAS QB 7 59 (WR28) Parker Washington · JAX WR 7 60 (WR29) Rome Odunze · CHI WR 10 61 (WR30) Carnell Tate · TEN WR 9 62 (RB23) Bhayshul Tuten · JAX RB 7 63 (QB6) Jalen Hurts · PHI QB 10 64 (WR31) DJ Moore · BUF WR 7 65 (QB7) Caleb Williams · CHI QB 10 66 (RB24) Bucky Irving · TB RB 10 67 (RB25) Jadarian Price · SEA RB 11 68 (RB26) TreVeyon Henderson · NE RB 11 69 (QB8) Dak Prescott · DAL QB 14 70 (QB9) Trevor Lawrence · JAX QB 7 71 (WR32) Marvin Harrison · ARI WR 14 72 (QB10) Justin Herbert · LAC QB 7 73 (RB27) Jaylen Warren · PIT RB 9 74 (WR33) Jordyn Tyson · NO WR 8 75 (WR34) Brian Thomas · JAX WR 7 76 (RB28) Rhamondre Stevenson · NE RB 11 77 (TE5) Tucker Kraft · GB TE 11 78 (RB29) Tony Pollard · TEN RB 9 79 (WR35) Quentin Johnston · LAC WR 7 80 (WR36) DK Metcalf · PIT WR 9 81 (RB30) Jonathon Brooks · CAR RB 5 82 (TE6) Sam LaPorta · DET TE 6 83 (WR37) Josh Downs · IND WR 13 84 (TE7) Harold Fannin · CLE TE 11 85 (WR38) Chris Godwin · TB WR 10 86 (QB11) Brock Purdy · SF QB 8 87 (WR39) Alec Pierce · IND WR 13 88 (WR40) Michael Pittman · PIT WR 9 89 (QB12) Jaxson Dart · NYG QB 8 90 (WR41) Jayden Reed · GB WR 11 91 (WR42) Makai Lemon · PHI WR 10 92 (TE8) Kyle Pitts · ATL TE 11 93 (RB31) Blake Corum · LAR RB 11 94 (WR43) Michael Wilson · ARI WR 14 95 (WR44) Courtland Sutton · DEN WR 10 96 (WR45) Jordan Addison · MIN WR 6 97 (RB32) Rico Dowdle · PIT RB 9 98 (WR46) Jakobi Meyers · JAX WR 7 99 (RB33) J.K. Dobbins · DEN RB 10 100 (RB34) Chuba Hubbard · CAR RB 5 Rankings 101-150 101 (RB35) Kyle Monangai · CHI RB 10 102 (RB36) Kenny Gainwell · TB RB 10 103 (QB13) Matthew Stafford · LAR QB 11 104 (QB14) Kyler Murray · MIN QB 6 105 (WR47) Wan'Dale Robinson · TEN WR 9 106 (QB15) Patrick Mahomes · KC QB 5 107 (RB37) Rachaad White · WAS RB 7 108 (WR48) Matthew Golden · GB WR 11 109 (QB16) Jared Goff · DET QB 6 110 (QB17) Bo Nix · DEN QB 10 111 (RB38) RJ Harvey · DEN RB 10 112 (WR49) Stefon Diggs · WAS WR 7 113 (RB39) Jordan Mason · MIN RB 6 114 (WR50) Xavier Worthy · KC WR 5 115 (QB18) Jordan Love · GB QB 11 116 (WR51) Jayden Higgins · HOU WR 8 117 (QB19) Baker Mayfield · TB QB 10 118 (WR52) KC Concepcion · CLE WR 11 119 (QB20) Tyler Shough · NO QB 8 120 (TE9) Isaiah Likely · NYG TE 8 121 (TE10) Dalton Kincaid · BUF TE 7 122 (RB40) Jacory Croskey-Merritt · WAS RB 7 123 (TE11) George Kittle · SF TE 8 124 (TE12) Mark Andrews · BAL TE 13 125 (RB41) Aaron Jones · MIN RB 6 126 (WR53) Jalen Coker · CAR WR 5 127 (RB42) Chris Rodriguez · JAX RB 7 128 (RB43) Keaton Mitchell · LAC RB 7 129 (TE13) Travis Kelce · KC TE 5 130 (QB21) Malik Willis · MIA QB 6 131 (WR54) Romeo Doubs · NE WR 11 132 (RB44) Tyrone Tracy · NYG RB 8 133 (WR55) Rashid Shaheed · SEA WR 11 134 (WR56) Khalil Shakir · BUF WR 7 135 (RB45) Woody Marks · HOU RB 8 136 (WR57) Denzel Boston · CLE WR 11 137 (QB22) Sam Darnold · SEA QB 11 138 (TE14) Jake Ferguson · DAL TE 14 139 (WR58) Jalen McMillan · TB WR 10 140 (WR59) De'Zhaun Stribling · SF WR 8 141 (TE15) Dallas Goedert · PHI TE 10 142 (RB46) Tyjae Spears · TEN RB 9 143 (TE16) Chig Okonkwo · WAS TE 7 144 (WR60) Deebo Samuel · SF WR 8 145 (QB23) C.J. Stroud · HOU QB 8 146 (RB47) Jonah Coleman · DEN RB 10 147 (QB24) Daniel Jones · IND QB 13 148 (QB25) Cam Ward · TEN QB 9 149 (RB48) Dylan Sampson · CLE RB 11 150 (WR61) Ryan Flournoy · DAL WR 14 Rankings 151-200 151 (RB49) Zach Charbonnet · SEA RB 11 152 (RB50) Tank Bigsby · PHI RB 10 153 (QB26) Aaron Rodgers · PIT QB 9 154 (RB51) Tyler Allgeier · ARI RB 14 155 (WR62) Omar Cooper · NYJ WR 13 156 (TE17) Brenton Strange · JAX TE 7 157 (WR63) Jalen Nailor · LV WR 13 158 (TE18) Oronde Gadsden · LAC TE 7 159 (RB52) Isiah Pacheco · DET RB 6 160 (QB27) Bryce Young · CAR QB 5 161 (RB53) MarShawn Lloyd · GB RB 11 162 (WR64) Tre' Harris · LAC WR 7 163 (RB54) Brian Robinson · ATL RB 11 164 (QB28) Jacoby Brissett · ARI QB 14 165 (WR65) Travis Hunter · JAX WR 7 166 (WR66) Jerry Jeudy · CLE WR 11 167 (RB55) Alvin Kamara · NO RB 8 168 (RB56) Jaydon Blue · DAL RB 14 169 (WR67) Tre Tucker · LV WR 13 170 (TE19) Hunter Henry · NE TE 11 171 (TE20) T.J. Hockenson · MIN TE 6 172 (TE21) Juwan Johnson · NO TE 8 173 (WR68) Antonio Williams · WAS WR 7 174 (QB29) Geno Smith · NYJ QB 13 175 (WR69) Adonai Mitchell · NYJ WR 13 176 (RB57) Ray Davis · BUF RB 7 177 (WR70) Jauan Jennings · MIN WR 6 178 (RB58) Emmett Johnson · KC RB 5 179 (TE22) Kenyon Sadiq · NYJ TE 13 180 (RB59) Mike Washington · LV RB 13 181 (TE23) Dalton Schultz · HOU TE 8 182 (RB60) Braelon Allen · NYJ RB 13 183 (RB61) Demond Claiborne · MIN RB 6 184 (RB62) Kimani Vidal · LAC RB 7 185 (RB63) Sean Tucker · TB RB 10 186 (TE24) Gunnar Helm · TEN TE 9 187 (QB30) Fernando Mendoza · LV QB 13 188 (WR71) Isaac TeSlaa · DET WR 6 189 (TE25) Terrance Ferguson · LAR TE 11 190 (RB64) Kaytron Allen · WAS RB 7 191 (RB65) Kaelon Black · SF RB 8 192 (WR72) Calvin Ridley · TEN WR 9 193 (TE26) AJ Barner · SEA TE 11 194 (RB66) Nicholas Singleton · TEN RB 9 195 (WR73) Zachariah Branch · ATL WR 11 196 (WR74) Rashod Bateman · BAL WR 13 197 (RB67) James Conner · ARI RB 14 198 (WR75) Malik Washington · MIA WR 6 199 (QB31) Tua Tagovailoa · ATL QB 11 200 (WR76) Ted Hurst · TB WR 10 Rankings 201-250 201 (WR77) Tyquan Thornton · KC WR 5 202 (TE27) Greg Dulcich · MIA TE 6 203 (WR78) Germie Bernard · PIT WR 9 204 (QB32) Deshaun Watson · CLE QB 11 205 (WR79) Ja'Kobi Lane · BAL WR 13 206 (QB33) Shedeur Sanders · CLE QB 11 207 (WR80) Pat Bryant · DEN WR 10 208 (WR81) Dontayvion Wicks · PHI WR 10 209 (RB68) Jordan James · SF RB 8 210 (TE28) Pat Freiermuth · PIT TE 9 211 (WR82) Tank Dell · HOU WR 8 212 (RB69) Emanuel Wilson · SEA RB 11 213 (TE29) Cade Otton · TB TE 10 214 (WR83) Kayshon Boutte · NE WR 11 215 (RB70) George Holani · SEA RB 11 216 (RB71) Chris Brooks · GB RB 11 217 (RB72) Jaylen Wright · MIA RB 6 218 (RB73) LeQuint Allen · JAX RB 7 219 (TE30) Mike Gesicki · CIN TE 6 220 (WR84) Cooper Kupp · SEA WR 11 221 (RB74) Malik Davis · DAL RB 14 222 (WR85) Darnell Mooney · NYG WR 8 223 (TE31) Eli Stowers · PHI TE 10 224 (WR86) Jaylin Noel · HOU WR 8 225 (WR87) Troy Franklin · DEN WR 10 226 (RB75) Justice Hill · BAL RB 13 227 (WR88) Tory Horton · SEA WR 11 228 (WR89) Devaughn Vele · NO WR 8 229 (RB76) Samaje Perine · CIN RB 6 230 (RB77) DJ Giddens · IND RB 13 231 (WR90) Darius Slayton · NYG WR 8 232 (RB78) Emari Demercado · KC RB 5 233 (TE32) Evan Engram · DEN TE 10 234 (TE33) David Njoku · LAC TE 7 235 (WR91) Keenan Allen · FA WR N/A 236 (WR92) Elijah Sarratt · BAL WR 13 237 (TE34) Colby Parkinson · LAR TE 11 238 (WR93) Malachi Fields · NYG WR 8 239 (WR94) Caleb Douglas · MIA WR 6 240 (WR95) Chris Bell · MIA WR 6 241 (WR96) Tyreek Hill · FA WR N/A 242 (RB79) Trey Benson · ARI RB 14 243 (TE35) Jake Tonges · SF TE 8 244 (WR97) Kendrick Bourne · ARI WR 14 245 (WR98) Brandon Aiyuk · SF WR 8 246 (RB80) Trevor Etienne · CAR RB 5 247 (WR99) Andrei Iosivas · CIN WR 6 248 (TE36) Theo Johnson · NYG TE 8 249 (WR100) Skyler Bell · BUF WR 7 250 (WR101) Jalen Tolbert · MIA WR 6 Bye Weeks Week 5 Chiefs, Panthers Week 6 Bengals, Dolphins, Lions, Vikings Week 7 Bills, Chargers, Commanders, Jaguars Week 8 49ers, Giants, Saints, Texans Week 9 Steelers, Titans Week 10 Bears, Broncos, Buccaneers, Eagles Week 11 Browns, Falcons, Packers, Patriots, Rams, Seahawks Week 13 Colts, Jets, Raiders, Ravens Week 14 Cardinals, Cowboys

Is the 2026 Fantasy Football Cheat Sheet Printable?

Yes, this year's cheat sheet is printable. Just scroll up and click the button that reads "Print / Save PDF." This should bring up a window, allowing you to either print the cheat sheet or save it as a PDF.

Is the 2026 Fantasy Football Cheat Sheet Excel Enabled?

Yes, you can choose to export the cheat sheet to excel. Just scroll up and click the button that reads "Export to Excel." This should start the download process and it will save in .xlsx format.