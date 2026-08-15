2026 Fantasy Football Cheat Sheet for PPR Leagues (Printable + Excel)

RotoWire's 2026 fantasy football cheat sheet for PPR leagues: our top 250 players, ranked and ready to print or export to Excel for draft day.
August 15, 2026
2026 Fantasy Football Cheat Sheet for PPR Leagues (Printable + Excel)
August 15, 2026
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Are you scrambling to prepare for your fantasy draft? Are you looking for last-minute fantasy football rankings to print out or export to Excel? Either way, RotoWire has you covered. Here is our 2026 fantasy football cheat sheet for PPR leagues.

2026 Fantasy Football Cheat Sheet (PPR Leagues)

RotoWire's 2026 fantasy football cheat sheet includes our top-250 players, according to our consensus rankings. The cheat sheet averages our four fantasy football experts' rankings. 

2026 Fantasy Football PPR Cheat Sheet

RotoWire's Top-250 Players for PPR Leagues

Last Updated: Friday, August 14, 2026
Rankings 1-50
1(RB1)Jahmyr Gibbs · DETRB6
2(RB2)Bijan Robinson · ATLRB11
3(WR1)Ja'Marr Chase · CINWR6
4(WR2)Puka Nacua · LARWR11
5(WR3)Jaxon Smith-Njigba · SEAWR11
6(WR4)Amon-Ra St. Brown · DETWR6
7(RB3)Christian McCaffrey · SFRB8
8(RB4)James Cook · BUFRB7
9(WR5)Justin Jefferson · MINWR6
10(RB5)Jonathan Taylor · INDRB13
11(RB6)Ashton Jeanty · LVRB13
12(RB7)Omarion Hampton · LACRB7
13(WR6)CeeDee Lamb · DALWR14
14(RB8)Saquon Barkley · PHIRB10
15(RB9)Chase Brown · CINRB6
16(TE1)Brock Bowers · LVTE13
17(WR7)A.J. Brown · NEWR11
18(WR8)Drake London · ATLWR11
19(RB10)Kenneth Walker · KCRB5
20(RB11)Derrick Henry · BALRB13
21(RB12)De'Von Achane · MIARB6
22(WR9)Nico Collins · HOUWR8
23(QB1)Josh Allen · BUFQB7
24(WR10)George Pickens · DALWR14
25(WR11)Malik Nabers · NYGWR8
26(WR12)DeVonta Smith · PHIWR10
27(WR13)Chris Olave · NOWR8
28(WR14)Zay Flowers · BALWR13
29(TE2)Trey McBride · ARITE14
30(RB13)Breece Hall · NYJRB13
31(WR15)Emeka Egbuka · TBWR10
32(RB14)Jeremiyah Love · ARIRB14
33(WR16)Tee Higgins · CINWR6
34(WR17)Ladd McConkey · LACWR7
35(WR18)Jaylen Waddle · DENWR10
36(WR19)Garrett Wilson · NYJWR13
37(WR20)Rashee Rice · KCWR5
38(TE3)Colston Loveland · CHITE10
39(WR21)Tetairoa McMillan · CARWR5
40(RB15)Javonte Williams · DALRB14
41(RB16)Kyren Williams · LARRB11
42(QB2)Lamar Jackson · BALQB13
43(WR22)Luther Burden · CHIWR10
44(RB17)David Montgomery · HOURB8
45(RB18)Josh Jacobs · GBRB11
46(QB3)Drake Maye · NEQB11
47(RB19)Cam Skattebo · NYGRB8
48(WR23)Terry McLaurin · WASWR7
49(RB20)Quinshon Judkins · CLERB11
50(RB21)Travis Etienne · NORB8
Rankings 51-100
51(WR24)Mike Evans · SFWR8
52(WR25)Davante Adams · LARWR11
53(WR26)Jameson Williams · DETWR6
54(WR27)Christian Watson · GBWR11
55(QB4)Joe Burrow · CINQB6
56(RB22)D'Andre Swift · CHIRB10
57(TE4)Tyler Warren · INDTE13
58(QB5)Jayden Daniels · WASQB7
59(WR28)Parker Washington · JAXWR7
60(WR29)Rome Odunze · CHIWR10
61(WR30)Carnell Tate · TENWR9
62(RB23)Bhayshul Tuten · JAXRB7
63(QB6)Jalen Hurts · PHIQB10
64(WR31)DJ Moore · BUFWR7
65(QB7)Caleb Williams · CHIQB10
66(RB24)Bucky Irving · TBRB10
67(RB25)Jadarian Price · SEARB11
68(RB26)TreVeyon Henderson · NERB11
69(QB8)Dak Prescott · DALQB14
70(QB9)Trevor Lawrence · JAXQB7
71(WR32)Marvin Harrison · ARIWR14
72(QB10)Justin Herbert · LACQB7
73(RB27)Jaylen Warren · PITRB9
74(WR33)Jordyn Tyson · NOWR8
75(WR34)Brian Thomas · JAXWR7
76(RB28)Rhamondre Stevenson · NERB11
77(TE5)Tucker Kraft · GBTE11
78(RB29)Tony Pollard · TENRB9
79(WR35)Quentin Johnston · LACWR7
80(WR36)DK Metcalf · PITWR9
81(RB30)Jonathon Brooks · CARRB5
82(TE6)Sam LaPorta · DETTE6
83(WR37)Josh Downs · INDWR13
84(TE7)Harold Fannin · CLETE11
85(WR38)Chris Godwin · TBWR10
86(QB11)Brock Purdy · SFQB8
87(WR39)Alec Pierce · INDWR13
88(WR40)Michael Pittman · PITWR9
89(QB12)Jaxson Dart · NYGQB8
90(WR41)Jayden Reed · GBWR11
91(WR42)Makai Lemon · PHIWR10
92(TE8)Kyle Pitts · ATLTE11
93(RB31)Blake Corum · LARRB11
94(WR43)Michael Wilson · ARIWR14
95(WR44)Courtland Sutton · DENWR10
96(WR45)Jordan Addison · MINWR6
97(RB32)Rico Dowdle · PITRB9
98(WR46)Jakobi Meyers · JAXWR7
99(RB33)J.K. Dobbins · DENRB10
100(RB34)Chuba Hubbard · CARRB5
Rankings 101-150
101(RB35)Kyle Monangai · CHIRB10
102(RB36)Kenny Gainwell · TBRB10
103(QB13)Matthew Stafford · LARQB11
104(QB14)Kyler Murray · MINQB6
105(WR47)Wan'Dale Robinson · TENWR9
106(QB15)Patrick Mahomes · KCQB5
107(RB37)Rachaad White · WASRB7
108(WR48)Matthew Golden · GBWR11
109(QB16)Jared Goff · DETQB6
110(QB17)Bo Nix · DENQB10
111(RB38)RJ Harvey · DENRB10
112(WR49)Stefon Diggs · WASWR7
113(RB39)Jordan Mason · MINRB6
114(WR50)Xavier Worthy · KCWR5
115(QB18)Jordan Love · GBQB11
116(WR51)Jayden Higgins · HOUWR8
117(QB19)Baker Mayfield · TBQB10
118(WR52)KC Concepcion · CLEWR11
119(QB20)Tyler Shough · NOQB8
120(TE9)Isaiah Likely · NYGTE8
121(TE10)Dalton Kincaid · BUFTE7
122(RB40)Jacory Croskey-Merritt · WASRB7
123(TE11)George Kittle · SFTE8
124(TE12)Mark Andrews · BALTE13
125(RB41)Aaron Jones · MINRB6
126(WR53)Jalen Coker · CARWR5
127(RB42)Chris Rodriguez · JAXRB7
128(RB43)Keaton Mitchell · LACRB7
129(TE13)Travis Kelce · KCTE5
130(QB21)Malik Willis · MIAQB6
131(WR54)Romeo Doubs · NEWR11
132(RB44)Tyrone Tracy · NYGRB8
133(WR55)Rashid Shaheed · SEAWR11
134(WR56)Khalil Shakir · BUFWR7
135(RB45)Woody Marks · HOURB8
136(WR57)Denzel Boston · CLEWR11
137(QB22)Sam Darnold · SEAQB11
138(TE14)Jake Ferguson · DALTE14
139(WR58)Jalen McMillan · TBWR10
140(WR59)De'Zhaun Stribling · SFWR8
141(TE15)Dallas Goedert · PHITE10
142(RB46)Tyjae Spears · TENRB9
143(TE16)Chig Okonkwo · WASTE7
144(WR60)Deebo Samuel · SFWR8
145(QB23)C.J. Stroud · HOUQB8
146(RB47)Jonah Coleman · DENRB10
147(QB24)Daniel Jones · INDQB13
148(QB25)Cam Ward · TENQB9
149(RB48)Dylan Sampson · CLERB11
150(WR61)Ryan Flournoy · DALWR14
Rankings 151-200
151(RB49)Zach Charbonnet · SEARB11
152(RB50)Tank Bigsby · PHIRB10
153(QB26)Aaron Rodgers · PITQB9
154(RB51)Tyler Allgeier · ARIRB14
155(WR62)Omar Cooper · NYJWR13
156(TE17)Brenton Strange · JAXTE7
157(WR63)Jalen Nailor · LVWR13
158(TE18)Oronde Gadsden · LACTE7
159(RB52)Isiah Pacheco · DETRB6
160(QB27)Bryce Young · CARQB5
161(RB53)MarShawn Lloyd · GBRB11
162(WR64)Tre' Harris · LACWR7
163(RB54)Brian Robinson · ATLRB11
164(QB28)Jacoby Brissett · ARIQB14
165(WR65)Travis Hunter · JAXWR7
166(WR66)Jerry Jeudy · CLEWR11
167(RB55)Alvin Kamara · NORB8
168(RB56)Jaydon Blue · DALRB14
169(WR67)Tre Tucker · LVWR13
170(TE19)Hunter Henry · NETE11
171(TE20)T.J. Hockenson · MINTE6
172(TE21)Juwan Johnson · NOTE8
173(WR68)Antonio Williams · WASWR7
174(QB29)Geno Smith · NYJQB13
175(WR69)Adonai Mitchell · NYJWR13
176(RB57)Ray Davis · BUFRB7
177(WR70)Jauan Jennings · MINWR6
178(RB58)Emmett Johnson · KCRB5
179(TE22)Kenyon Sadiq · NYJTE13
180(RB59)Mike Washington · LVRB13
181(TE23)Dalton Schultz · HOUTE8
182(RB60)Braelon Allen · NYJRB13
183(RB61)Demond Claiborne · MINRB6
184(RB62)Kimani Vidal · LACRB7
185(RB63)Sean Tucker · TBRB10
186(TE24)Gunnar Helm · TENTE9
187(QB30)Fernando Mendoza · LVQB13
188(WR71)Isaac TeSlaa · DETWR6
189(TE25)Terrance Ferguson · LARTE11
190(RB64)Kaytron Allen · WASRB7
191(RB65)Kaelon Black · SFRB8
192(WR72)Calvin Ridley · TENWR9
193(TE26)AJ Barner · SEATE11
194(RB66)Nicholas Singleton · TENRB9
195(WR73)Zachariah Branch · ATLWR11
196(WR74)Rashod Bateman · BALWR13
197(RB67)James Conner · ARIRB14
198(WR75)Malik Washington · MIAWR6
199(QB31)Tua Tagovailoa · ATLQB11
200(WR76)Ted Hurst · TBWR10
Rankings 201-250
201(WR77)Tyquan Thornton · KCWR5
202(TE27)Greg Dulcich · MIATE6
203(WR78)Germie Bernard · PITWR9
204(QB32)Deshaun Watson · CLEQB11
205(WR79)Ja'Kobi Lane · BALWR13
206(QB33)Shedeur Sanders · CLEQB11
207(WR80)Pat Bryant · DENWR10
208(WR81)Dontayvion Wicks · PHIWR10
209(RB68)Jordan James · SFRB8
210(TE28)Pat Freiermuth · PITTE9
211(WR82)Tank Dell · HOUWR8
212(RB69)Emanuel Wilson · SEARB11
213(TE29)Cade Otton · TBTE10
214(WR83)Kayshon Boutte · NEWR11
215(RB70)George Holani · SEARB11
216(RB71)Chris Brooks · GBRB11
217(RB72)Jaylen Wright · MIARB6
218(RB73)LeQuint Allen · JAXRB7
219(TE30)Mike Gesicki · CINTE6
220(WR84)Cooper Kupp · SEAWR11
221(RB74)Malik Davis · DALRB14
222(WR85)Darnell Mooney · NYGWR8
223(TE31)Eli Stowers · PHITE10
224(WR86)Jaylin Noel · HOUWR8
225(WR87)Troy Franklin · DENWR10
226(RB75)Justice Hill · BALRB13
227(WR88)Tory Horton · SEAWR11
228(WR89)Devaughn Vele · NOWR8
229(RB76)Samaje Perine · CINRB6
230(RB77)DJ Giddens · INDRB13
231(WR90)Darius Slayton · NYGWR8
232(RB78)Emari Demercado · KCRB5
233(TE32)Evan Engram · DENTE10
234(TE33)David Njoku · LACTE7
235(WR91)Keenan Allen · FAWRN/A
236(WR92)Elijah Sarratt · BALWR13
237(TE34)Colby Parkinson · LARTE11
238(WR93)Malachi Fields · NYGWR8
239(WR94)Caleb Douglas · MIAWR6
240(WR95)Chris Bell · MIAWR6
241(WR96)Tyreek Hill · FAWRN/A
242(RB79)Trey Benson · ARIRB14
243(TE35)Jake Tonges · SFTE8
244(WR97)Kendrick Bourne · ARIWR14
245(WR98)Brandon Aiyuk · SFWR8
246(RB80)Trevor Etienne · CARRB5
247(WR99)Andrei Iosivas · CINWR6
248(TE36)Theo Johnson · NYGTE8
249(WR100)Skyler Bell · BUFWR7
250(WR101)Jalen Tolbert · MIAWR6

Bye Weeks

Week 5Chiefs, Panthers
Week 6Bengals, Dolphins, Lions, Vikings
Week 7Bills, Chargers, Commanders, Jaguars
Week 849ers, Giants, Saints, Texans
Week 9Steelers, Titans
Week 10Bears, Broncos, Buccaneers, Eagles
Week 11Browns, Falcons, Packers, Patriots, Rams, Seahawks
Week 13Colts, Jets, Raiders, Ravens
Week 14Cardinals, Cowboys
QBRBWRTE
RotoWire Fantasy Football · rotowire.com · Rank shown as Overall (Positional Rank)

Is the 2026 Fantasy Football Cheat Sheet Printable? 

Yes, this year's cheat sheet is printable. Just scroll up and click the button that reads "Print / Save PDF." This should bring up a window, allowing you to either print the cheat sheet or save it as a PDF.

Is the 2026 Fantasy Football Cheat Sheet Excel Enabled? 

Yes, you can choose to export the cheat sheet to excel. Just scroll up and click the button that reads "Export to Excel." This should start the download process and it will save in .xlsx format.  

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ABOUT THE AUTHOR
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Max Staley
Max is currently a Senior Growth Product Strategist with RotoWire and has worked in the betting and fantasy space since 2018. Over the years, he's written numerous articles, blogs, and unanswered letters to Tom Brady. While waiting for a response from Brady, Staley has worked as a Content Strategist and Writer/Editor with bylines from RotoWire, MinuteMedia, and more. Originally from Los Angeles, he roots for the New England Patriots, Boston Celtics, and Boston Red Sox, though he now lives in Brooklyn. And he's very aware of how annoying that sentence sounds. In his downtime, he tinkers with his perfectly constructed dynasty team.
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