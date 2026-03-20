Feleipe Franks News: Signs with Carolina

Written by RotoWire Staff

Published on March 20, 2026

The Panthers signed Franks on Friday, NFL reporter Jordan Schultz reports.

It's a homecoming for Franks after he spent the 2024 season with Carolina before spending the 2025 campaign with the Falcons. A special-teams stalwart, Franks appeared in all 17 regular-season contests last season, recording 11 tackles (eight solo) on 299 snaps in kick coverage.

Carolina Panthers
Recent RotoWire Articles Featuring Feleipe Franks See More
