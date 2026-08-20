Jakorian Bennett Injury: Battling knee injury
Bennett (knee) did not practice Thursday, Andrew DiCecco of InsideTheBirds.com reports.
Turning 26 years old in three days, Bennett appeared in 11 regular-season games with the Eagles last season and recorded just seven tackles (six solo) with one pass breakup. He's competing for a depth job in the Philly secondary.
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