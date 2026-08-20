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Jakorian Bennett Injury: Battling knee injury

Written by RotoWire Staff

Published on August 20, 2026

Bennett (knee) did not practice Thursday, Andrew DiCecco of InsideTheBirds.com reports.

Turning 26 years old in three days, Bennett appeared in 11 regular-season games with the Eagles last season and recorded just seven tackles (six solo) with one pass breakup. He's competing for a depth job in the Philly secondary.

Jakorian Bennett
Philadelphia Eagles
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