Tony Jefferson News: Back with Bolts
Jefferson is re-signing with the Chargers on a one-year, $2 million contract, NFL reporter Jordan Schultz reports.
Jefferson, who turned 34 in January, suited up for 13 regular-season games with Los Angeles in 2025, totaling 57 tackles (37 solo) and seven passes defensed, including four interceptions. The experienced veteran figures to reprise a depth role behind starting safeties Derwin James and Elijah Molden again during the 2026 campaign.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy football toolsDownload our FREE app
Recent RotoWire Articles Featuring Tony Jefferson See More
Recent RotoWire Articles Featuring Tony Jefferson See More