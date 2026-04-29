Andrei Vasilevskiy News: Slated to start Wednesday

Written by RotoWire Staff

Updated on April 29, 2026 at 11:05am

Vasilevskiy is expected to start at home against Montreal in Game 5 on Wednesday, per Eduardo A. Encina of Tampa Bay Times.

Vasilevskiy stopped 16 of 18 shots in a 3-2 win over Montreal on Sunday. He's 2-2 with a 2.58 GAA and an .882 save percentage in four playoff outings this year. Vasilevskiy is gearing up for his 125th career postseason appearance. He's 69-52 with a 2.45 GAA and a .917 save percentage in his playoff career.

