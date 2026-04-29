Andrei Vasilevskiy News: Slated to start Wednesday
Vasilevskiy is expected to start at home against Montreal in Game 5 on Wednesday, per Eduardo A. Encina of Tampa Bay Times.
Vasilevskiy stopped 16 of 18 shots in a 3-2 win over Montreal on Sunday. He's 2-2 with a 2.58 GAA and an .882 save percentage in four playoff outings this year. Vasilevskiy is gearing up for his 125th career postseason appearance. He's 69-52 with a 2.45 GAA and a .917 save percentage in his playoff career.
-
NHL Picks
Expert NHL Betting Picks Today: Sunday, April 263 days ago
-
NHL Picks
Expert NHL Betting Picks Today: Friday, April 245 days ago
-
DraftKings NHL
NHL DFS Picks: DraftKings Top Plays and Strategy for Friday, April 245 days ago
-
NHL Picks
Expert NHL Betting Picks Today: Tuesday, April 218 days ago
-
General NHL Article
Five Lessons Learned from 2025-268 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Andrei Vasilevskiy See More