Connor Hellebuyck News: Facing Germany
Hellebuyck will guard the Team USA goal against Germany on Sunday at the 2026 Winter Olympics, according to Nick Cotsonika of NHL.com.
He made 17 saves in Thursday's 5-1 win over Latvia. Hellebuyck was Jeremy Swayman's backup in Saturday's 6-3 victory over Denmark.
