Connor Hellebuyck headshot

Connor Hellebuyck News: Facing Germany

Written by RotoWire Staff

Published on February 15, 2026

Hellebuyck will guard the Team USA goal against Germany on Sunday at the 2026 Winter Olympics, according to Nick Cotsonika of NHL.com.

He made 17 saves in Thursday's 5-1 win over Latvia. Hellebuyck was Jeremy Swayman's backup in Saturday's 6-3 victory over Denmark.

Connor Hellebuyck
Winnipeg Jets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy hockey tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Connor Hellebuyck See More
Recent RotoWire Articles Featuring Connor Hellebuyck See More
2026 Winter Olympics Men’s Hockey Odds & Picks: USA, Canada, Sweden Predictions
NHL
2026 Winter Olympics Men’s Hockey Odds & Picks: USA, Canada, Sweden Predictions
Author Image
Daniel Dobish
8 days ago
Frozen Fantasy: When the Wheels Come Off
NHL
Frozen Fantasy: When the Wheels Come Off
Author Image
Janet Eagleson
13 days ago
NHL Picks & Best Bets: Bruins vs Lightning Predictions for Sunday, February 1
NHL
NHL Picks & Best Bets: Bruins vs Lightning Predictions for Sunday, February 1
Author Image
Daniel Dobish
15 days ago
NHL DFS Picks: DraftKings Top Plays and Strategy for Tuesday, January 27
NHL
NHL DFS Picks: DraftKings Top Plays and Strategy for Tuesday, January 27
Author Image
Corey Abbott
19 days ago
The Week Ahead: Kings Play Five Times
NHL
The Week Ahead: Kings Play Five Times
Author Image
Michael Finewax
21 days ago