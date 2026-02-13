Frederik Andersen headshot

Frederik Andersen News: Beaten three times Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on February 13, 2026

Andersen stopped 23 of 26 shots in Denmark's 3-1 loss to Germany in the 2026 Olympics on Thursday.

Andersen was beaten once in the first period and twice more in the second. Things won't get easier for the Hurricanes' netminder since Denmark's next game is scheduled for Saturday against Team USA.

Frederik Andersen
Carolina Hurricanes
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy hockey tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Frederik Andersen See More
Recent RotoWire Articles Featuring Frederik Andersen See More
Expert NHL Betting Picks Today: Thursday, February 5
NHL
Expert NHL Betting Picks Today: Thursday, February 5
Author Image
Daniel Dobish
8 days ago
The Week Ahead: Heading Into the Olympic Break
NHL
The Week Ahead: Heading Into the Olympic Break
Author Image
Michael Finewax
12 days ago
NHL Barometer: Matthews Making His Mark
NHL
NHL Barometer: Matthews Making His Mark
Author Image
Jan Levine
23 days ago
The Goalie Report: Risers and Fallers
NHL
The Goalie Report: Risers and Fallers
Author Image
Paul Bruno
29 days ago
The Week Ahead: Oilers Play Five Times
NHL
The Week Ahead: Oilers Play Five Times
Author Image
Michael Finewax
33 days ago