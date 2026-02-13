Frederik Andersen News: Beaten three times Thursday
Andersen stopped 23 of 26 shots in Denmark's 3-1 loss to Germany in the 2026 Olympics on Thursday.
Andersen was beaten once in the first period and twice more in the second. Things won't get easier for the Hurricanes' netminder since Denmark's next game is scheduled for Saturday against Team USA.
