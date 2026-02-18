Jordan Binnington headshot

Jordan Binnington News: Slated to face Czechia

Written by RotoWire Staff

Published on February 18, 2026

Binnington is expected to start for Team Canada against Czechia in Wednesday's quarterfinals matchup, per Sportsnet.

Although Binnington has struggled with St. Louis this campaign, posting an 8-17-6 record, 3.65 GAA and .864 save percentage in 32 outings, he's turned aside 38 of 40 shots across two appearances for Canada in this Olympic tournament. He'll also be facing the same team he earned a 5-0 victory against during round-robin play Thursday. Czechia does have some top offensive talent, including Tomas Hertl, Martin Necas and David Pastrnak. However, Czechia might be held back somewhat by fatigue after earning a 3-2 victory over Denmark on Tuesday in a qualification game.

Jordan Binnington
St. Louis Blues
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy hockey tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jordan Binnington See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jordan Binnington See More
2026 Winter Olympics Men's Hockey Quarterfinals: Gold Medal Odds & Expert Picks
NHL
2026 Winter Olympics Men's Hockey Quarterfinals: Gold Medal Odds & Expert Picks
Author Image
Daniel Dobish
Yesterday
2026 Olympics Men's Hockey DFS Strategy: Value Picks & Lineup Tips for Sunday, February 15
NHL
2026 Olympics Men's Hockey DFS Strategy: Value Picks & Lineup Tips for Sunday, February 15
Author Image
Chris Morgan
4 days ago
2026 Winter Olympics Men’s Hockey Odds & Picks: USA, Canada, Sweden Predictions
NHL
2026 Winter Olympics Men’s Hockey Odds & Picks: USA, Canada, Sweden Predictions
Author Image
Daniel Dobish
11 days ago
Expert NHL Betting Picks Today: Monday, February 2
NHL
Expert NHL Betting Picks Today: Monday, February 2
Author Image
Daniel Dobish
16 days ago
Expert NHL Betting Picks Today: Thursday, January 29
NHL
Expert NHL Betting Picks Today: Thursday, January 29
Author Image
Daniel Dobish
20 days ago