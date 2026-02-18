Lukas Dostal headshot

Lukas Dostal News: Drawing start against Canada

Written by RotoWire Staff

Published on February 18, 2026

Dostal will tend the twine for Czechia during Wednesday's quarterfinal matchup against Canada at the 2026 Winter Olympics, Elliotte Friedman of Sportsnet reports.

Dostal made a start against Canada in Czechia's tournament opener last Thursday, and he turned aside 31 of 36 shots in a 5-0 loss. However, he made 22 saves on 24 shots during Czechia's 3-2 win over Denmark in the qualification round Tuesday and will draw another start a day later.

Lukas Dostal
Anaheim Ducks
More Stats & News
