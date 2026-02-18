Lukas Dostal News: Drawing start against Canada
Dostal will tend the twine for Czechia during Wednesday's quarterfinal matchup against Canada at the 2026 Winter Olympics, Elliotte Friedman of Sportsnet reports.
Dostal made a start against Canada in Czechia's tournament opener last Thursday, and he turned aside 31 of 36 shots in a 5-0 loss. However, he made 22 saves on 24 shots during Czechia's 3-2 win over Denmark in the qualification round Tuesday and will draw another start a day later.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy hockey toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Lukas Dostal See More
-
FanDuel NHL
NHL DFS: FanDuel Plays and Strategy for Sunday, February 117 days ago
-
NHL Picks
Expert NHL Betting Picks Today: Thursday, January 2920 days ago
-
DraftKings NHL
NHL DFS Picks: DraftKings Top Plays and Strategy for Thursday, January 2920 days ago
-
The Goalie Report
The Goalie Report: Risers and Fallers20 days ago
-
NHL Trade Tips
NHL Trade Tips: Get Dunn21 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Lukas Dostal See More