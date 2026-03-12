Mikhail Sergachev headshot

Mikhail Sergachev News: Good to play Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Sergachev (lower body) is expected to play Thursday versus Chicago.

Sergachev missed Utah's previous four games. He has 10 goals and 42 points in 61 outings in 2025-26. Sergachev is projected to play alongside MacKenzie Weegar on Thursday.

