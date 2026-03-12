Mikhail Sergachev News: Good to play Thursday
Sergachev (lower body) is expected to play Thursday versus Chicago.
Sergachev missed Utah's previous four games. He has 10 goals and 42 points in 61 outings in 2025-26. Sergachev is projected to play alongside MacKenzie Weegar on Thursday.
