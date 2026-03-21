Tyler Tucker Injury: Is week-to-week
Tucker (lower body) is week-to-week, per Lou Korac of NHL.com on Saturday.
Tucker has three goals, 13 points, 81 PIM and 90 hits in 61 outings in 2025-26. Justin Holl is likely to play regularly during Tucker's absence.
Recent RotoWire Articles Featuring Tyler Tucker See More
-
NHL Picks
Expert NHL Betting Picks Today: Friday, January 971 days ago
-
General NHL Article
NHL Central Division 2025-26 Preview: Key Moves and Fantasy Insights180 days ago
-
Frozen Fantasy
Frozen Fantasy: No Regrets362 days ago
-
NHL Picks
Best NHL Bets Today: Expert Picks for Sunday, February 2February 2, 2025
-
NHL Picks
NHL Best Bets Today: Expert Picks for Thursday, January 16January 16, 2025
